"Я розмовляв з Вадимом Шаблієм, він казав, що Бенфіка була, і, якщо не помиляюся, Наполі. Бенфіка хотіла мене вільним агентом, а Аталанта прийшла вже взимку і запропонувала трансфер, щоб всім нормально було. Добре, що хоч такі гроші (орієнтовно 700 тисяч євро), а так би пішов безкоштовно. Не знаю, що говорили б.

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Радше за все, клуб вибрав я. Зважив усі плюси та мінуси. У Бенфіці треба відразу португальську вчити, в Аталанті є українець. І Олексій Міранчук російською розмовляє. Стежив за Аталантою останній рік. Всі кайфували від її гри, бо команда по 4-5 забиває. Крім того, чемпіонат Італії почав рости, тому зупинив свій вибір на Аталанті", – пояснив Коваленко в інтерв'ю Вацко Live.

Додамо, що тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні не поспішає довіряти хавбеку – українець провів усього 4 хвилини в рамках Серії А.

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