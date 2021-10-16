Полузащитник Специи Виктор Коваленко записал в свой актив результативное действие в матче 8-го тура Серии А.

Украинец залечил травму и получил шанс выйти в стартовом составе "орлят" в поединке против Салернитаны.

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Первый тайм завершился в пользу гостей, но сразу после перерыва Специя сумела отыграться. Стремительная контратака завершилась результативной передачей Виктора Коваленко на Давида Стрелеца, который вогнал мяч в ближнюю девятку.

Добавим, что это первое результативное действие воспитанника Шахтера в чемпионате Италии. За Аталанту в рамках Серии А Коваленко почти не играл, а в составе Специи отчетный матч стал вторым для украинского полузащитника.

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