"Авторитетный футбольный портал Transfermarkt оценивает Кирилла Ковальца в 800 тысяч евро. Александрия повесила такой же ценник, предложения на меньшую сумму не рассматриваются.

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Были ли конкретные предложения, которые нас устроили? Да, мы уже начали переговорный процесс по Ковальцу с одним из зарубежных клубов, но на прошлой неделе он, по ряду причин, был приостановлен.

Однако, повторяю, мы не собираемся в авральном порядке продавать Кирилла, тем более, что он связан контрактом с Александрией до мая 2022 года. Ковалец выступает за Александрию с июля 2018 года, принес команде много пользы и заслужил, в случае ухода, продолжить карьеру в амбициозной команде", – цитирует Китаева издание Meta Ratings.

Напомним, в текущем сезоне 27-летний полузащитник провел в составе Александрии 11 матчей, записав в свой актив 4 результативные передачи.

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