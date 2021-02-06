Товарищеский матч

Александрия – Кайрат – 4:1

Голы: Шастал, Ситало, Новиков, Устименко

Первый тайм команды провели достаточно ровно, а вот в начале второго Шастал воспользовался неуверенной игрой голкипера и открыл счет в матче. Удвоил преимущество Артем Ситало, опередив вратаря, покинул свои владения, убрал защитника и издевательски пробил – голкипер даже задел мяч, но тот все равно залетел в ворота.

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Третий мяч александрийцев забил Новиков, мощно пробив с линии штрафной после неплохой контратаки. Четвертый гол также был забит после контратаки, правда немного затяжной. Впрочем, это не помешало Устименко закатить мяч в пустые ворота. Кайрат же ответил красивым голом со штрафного.

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