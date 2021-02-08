"Авторитетний футбольний портал Transfermarkt оцінює Кирила Ковальця у 800 тисяч євро. Олександрія повісила такий же цінник, пропозиції на меншу суму не розглядаються.

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Чи були конкретні пропозиції, які б нас влаштували? Так, ми вже розпочали переговорний процес по Ковальцю з одним із закордонних клубів, але минулого тижня він, через певні причини, був призупинений.

Однак, повторюю, ми не збираємося в авральному порядку продавати Кирила, тим більше, що він пов'язаний контрактом з Олександрією до травня 2022 року. Ковалець виступає за Олександрію з липня 2018 року, приніс команді багато користі і заслужив, у разі відходу, продовжити кар'єру в амбітній команді", – цитує Китаєва видання Meta Ratings.

Нагадаємо, у поточному сезоні 27-річний півзахисник провів у складі Олександрії 11 матчів, записавши до свого активу 4 результативні передачі.

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