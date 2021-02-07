Александрия оценила лидера своей полузащиты в 800 тысяч евро, информирует Футбольный формат.

Шаран отреагировал на слухи о возможном уходе трех лидеров Александрии – ранее клуб попрощался с 5 игроками

Ранее появлялась информация, что СК Днепр-1 предлагал 500 тысяч евро за Кирилла Ковальца. Отмечается, что стороны продолжают вести переговоры.

К слову, полузащитник провел 11 матчей в составе Александрии в текущем сезоне, записав в свой актив 4 результативные передачи.

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