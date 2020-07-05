toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЗАРЯ - АЛЕКСАНДРИЯ ВИЛЬЯРРЕАЛ - БАРСЕЛОНА АТЛЕТИК - РЕАЛ МАДРИД

Карпаты решили играть в Первой лиге в следующем сезоне – часть руководителей УАФ может сорвать планы львовян, – СМИ

5 июля 17:34 - Читати українською
Карпаты решили играть в Первой лиге в следующем сезоне – часть руководителей УАФ может сорвать планы львовян, – СМИ
Игроки Карпат / Сайт клуба

Карпаты сохраняют надежду избежать процедуры расформирования после текущего сезона.

Львовский клуб передумал полностью терять профессиональный статус и возрождаться под новым именем, утверждает Sport.ua.

"Находимся в шоковом состоянии": Санжар оценил ситуацию в Карпатах

Карпаты планируют воспользоваться нечеткостью регламента в вопросе понижения команд в классе. "Львы" могут не доиграть текущий сезон в УПЛ, но следующий все же начать в Первой лиге. Судьбу команды будет решать Контрольно-Дисциплинарный Комитет УАФ, но здесь есть определенные проблемы. Значительная часть руководства УАФ якобы недовольна недавними информационными "выходками" Карпат и не хочет видеть львовян в следующем розыгрыше Первой лиги.

Напомним, Карпаты не смогли приехать на два матча УПЛ против Мариуполя, за что вскоре должны получить досрочное снятие с чемпионата.

"Саме тоді я остаточно зруйнував свою кар'єру": Леван Кенія – про Фелікса Магата, Карпати, війну і особисту трагедію

blog_ava
"Шахтер мог забить 10", или Момент, когда слова закончились: сокрушительная реакция на крах Динамо и призрак Блохина
5 июля
17222
Теги
Карпаты Карпаты УПЛ Первая лига КДК УАФ УАФ
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
36
мин
Оболонь-Бровар
19:00
Прикарпатье
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук