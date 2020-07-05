Карпаты решили играть в Первой лиге в следующем сезоне – часть руководителей УАФ может сорвать планы львовян, – СМИ

Карпаты сохраняют надежду избежать процедуры расформирования после текущего сезона.

Львовский клуб передумал полностью терять профессиональный статус и возрождаться под новым именем, утверждает Sport.ua.

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Карпаты планируют воспользоваться нечеткостью регламента в вопросе понижения команд в классе. "Львы" могут не доиграть текущий сезон в УПЛ, но следующий все же начать в Первой лиге. Судьбу команды будет решать Контрольно-Дисциплинарный Комитет УАФ, но здесь есть определенные проблемы. Значительная часть руководства УАФ якобы недовольна недавними информационными "выходками" Карпат и не хочет видеть львовян в следующем розыгрыше Первой лиги.

Напомним, Карпаты не смогли приехать на два матча УПЛ против Мариуполя, за что вскоре должны получить досрочное снятие с чемпионата.

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