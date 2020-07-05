Ковалець вперше втратив очки з Чорноморцем – одеситів зупинив Миколаїв

Чорноморець не зміг продовжити свою переможну ходу, яка розпочалася після відновлення Першої ліги.

Перша ліга, 22 тур

Чорноморець – Миколаїв – 0:0

Сергій Ковалець в двох своїх дебютних матчах на чолі одеситів розібрався з Волинню й Прикарпаттям, але Миколаїв був не під силу.

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Господарі мали помітну перевагу упродовж більшої частини матчу, однак до голів справа не дійшла. Впевнено діяв захист Миколаєва разом з голкіпером Шеліховим, а часом хибили і самі гравці Чорноморця. У підсумку єдиний матч дня в Першій лізі завершився нулями.

Нічия дозволила Чорноморцю набрати 28 очок – десяте місце. Миколаїв розташувався на одну сходинку нижче, але має аж на шість пунктів менше.

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