Ковалец: У Оболони-Бровар есть все, чтобы играть в УПЛ

Главный тренер киевской Оболони-Бровар Сергей Ковалец заверил, что у клуба есть все необходимое для участия в Премьер-лиге.

"Оболонь-Бровар – одна из тех команд, у которых есть все, чтобы играть в УПЛ. Стадион, база, подогрев, финансовая стабильность. Важно, что у нас есть стабильность. Да, возможно не высокие зарплаты, но все вовремя. И премия и зарплата.

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Это очень важно, игроки понимают, что все будет, как договаривались. Задачу озвучивал президент, он сказал, что нужно занять 3-е место. Первая лига ровная, 8 клубов сказали, что хотят играть в УПЛ", – сказал Ковалец в эфире Футбольного формата.

Напомним, после 15 туров Первой лиги в турнирной таблице лидируют Металлист-1925 и Оболонь-Бровар, которые набрали по 31 очку. Еще 5 команд отстают от лидеров на 1-4 очка.

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