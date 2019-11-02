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Ковалець: В Оболоні-Бровар є все, щоб грати в УПЛ

10:11 274 Читать на русском
Ковалець: В Оболоні-Бровар є все, щоб грати в УПЛ
Сергій Ковалець / ФК Оболонь-Бровар

Головний тренер київської Оболоні-Бровар Сергій Ковалець запевнив, що у клубу є все необхідне для участі в Прем'єр-лізі.

"Оболонь-Бровар – одна з тих команд, у яких є все, щоб грати в УПЛ. Стадіон, база, підігрів, фінансова стабільність. Важливо, що у нас є стабільність. Так, може не високі зарплати, але все вчасно. І премія, і зарплата.

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Це дуже важливо, гравці розуміють, що все буде, як домовлялися. Завдання озвучував президент, він сказав, що потрібно посісти 3-е місце. Перша ліга рівна, 8 клубів сказали, що хочуть грати в УПЛ", – сказав Ковалець в ефірі Футбольного формату.

Нагадаємо, після 15 турів Першої ліги в турнірній таблиці лідирують Металіст-1925 та Оболонь-Бровар, які набрали по 31 очку. Ще 5 команд відстають від лідерів на 1-4 очки.

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