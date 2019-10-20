toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Первая лига
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КРИСТАЛ ПЭЛАС - МАНЧЕСТЕР СИТИ АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО ЛАЦИО - АТАЛАНТА МАЛЬОРКА - РЕАЛ МАДРИД

Ковалец: 12 тысяч болельщиков в Харькове – в Премьер-лиге ни у кого столько нет

08:27 58 Читати українською
Ковалец: 12 тысяч болельщиков в Харькове – в Премьер-лиге ни у кого столько нет
Сергей Ковалец / ФК Оболонь-Бровар

Главный тренер киевской Оболони-Бровар Сергей Ковалец прокомментировал поражение своей команды от Металлиста-1925 в 14-м туре Первой лиги (1:2).

 

"Хороший матч. Немного Металлисту-1925 больше повезло в плане забитых мячей. У нас тоже были моменты. Знали, что у соперника хорошая команда и поддержка. 12 тысяч болельщиков – по-моему, в Премьер-лиге ни у кого столько нет. Эта поддержка в какой-то мере помогла хозяевам.

Первая лига: Металлист 1925 одолел Оболонь-Бровар, Авангард уступил Минаю, Волынь снова победила

В Харькове у меня ностальгия. Хорошие времена были. Конечно, помню подъем Металлиста. Тогда был треугольник: президент, тренер и болельщики", – цитирует Ковальца официальный сайт Оболони-Бровар.

Отметим, что Ковалец работал в тренерском штабе Металлиста с 2005-го по 2008-й год.

После вчерашних поединков сразу три команды имеют равное количество очков во главе турнирной таблицы Первой Лиги.

"Динамо запрошує, а в Харкові дають квартиру і машину": легенда Металіста – про каву з Фоменком і страшну серію пенальті

blog_ava
Шаран готовится к сверхтяжелой неделе Александрии – впереди Лига Европы, Динамо и Шахтер
06:30
70
Теги
Металлист Металлист Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар Первая лига Сергей Ковалец Сергей Ковалец Металлист 1925 Металлист 1925 Металлист 1925 - Оболонь-Бровар
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
14
мин
Манчестер Юнайтед
18:30
Ливерпуль
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук