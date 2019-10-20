Ковалец: 12 тысяч болельщиков в Харькове – в Премьер-лиге ни у кого столько нет

Главный тренер киевской Оболони-Бровар Сергей Ковалец прокомментировал поражение своей команды от Металлиста-1925 в 14-м туре Первой лиги (1:2).

"Хороший матч. Немного Металлисту-1925 больше повезло в плане забитых мячей. У нас тоже были моменты. Знали, что у соперника хорошая команда и поддержка. 12 тысяч болельщиков – по-моему, в Премьер-лиге ни у кого столько нет. Эта поддержка в какой-то мере помогла хозяевам.

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В Харькове у меня ностальгия. Хорошие времена были. Конечно, помню подъем Металлиста. Тогда был треугольник: президент, тренер и болельщики", – цитирует Ковальца официальный сайт Оболони-Бровар.

Отметим, что Ковалец работал в тренерском штабе Металлиста с 2005-го по 2008-й год.

После вчерашних поединков сразу три команды имеют равное количество очков во главе турнирной таблицы Первой Лиги.

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