Ковалець може очолити Минай після відходу Кобіна
19:16 - Читать на русском
Український тренер Сергій Ковалець потрапив у сферу інтересів Миная після відставки Василя Кобіна.
Ковалець стане конкурентом Олександра Севідова у боротьбі за тренерське крісло Миная, повідомляє Sportarena.
Севідов прокоментував чутки щодо можливості очолити Минай
Екс-наставник молодіжної збірної України в лютому покинув посаду головного тренера Чорноморця – одесити посідали третє місце на момент його відходу. Минай же перебуває у пошуку заміни Василю Кобіну, який вчора, 24 березня, подав у відставку.
Після 19-ти турів Минай посідає у турнірній таблиці УПЛ передостанню, тринадцяту сходинку, маючи у своєму активі 14 очок.
Мілевський у Минаї: чому перехід легенди у команду Кобіна ризикує закінчитись провалом для всіх
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter