Український тренер Сергій Ковалець потрапив у сферу інтересів Миная після відставки Василя Кобіна.

Ковалець стане конкурентом Олександра Севідова у боротьбі за тренерське крісло Миная, повідомляє Sportarena.

Севідов прокоментував чутки щодо можливості очолити Минай

Екс-наставник молодіжної збірної України в лютому покинув посаду головного тренера Чорноморця – одесити посідали третє місце на момент його відходу. Минай же перебуває у пошуку заміни Василю Кобіну, який вчора, 24 березня, подав у відставку.

Після 19-ти турів Минай посідає у турнірній таблиці УПЛ передостанню, тринадцяту сходинку, маючи у своєму активі 14 очок.

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