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Коваль помог Аль-Фатех одержать дебютную победу в сезоне в феерическом матче с восемью голами

20:43 123 Читати українською
Коваль помог Аль-Фатех одержать дебютную победу в сезоне в феерическом матче с восемью голами
Максим Коваль / фото из соцсетей

Аль-Фатех, за который выступает украинский голкипер Максим Коваль, одержал первую победу в нынешнем сезоне.

Саудовская Аравия, 7 тур

Аль-Адалх – Аль-Фатех – 3:5

Голы: Аль Эисса, 83, Андрия, 88, 90+5 – Жанота, 4, Викхейм, 41, Те Вреде, 43, Саадане, 45+3

Гости, в составе которых все 90 минут отыграл украинец Максим Коваль, сделали весомую заявку на победу еще в первом тайме, забив в ворота соперника четыре "сухих" мяча.

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К сожалению, Коваль не сумел сохранить свои ворота на замке, пропустив трижды в конце поединка.

Эта победа стала для Аль-Фатеха первой в нынешнем сезоне. В активе команды украинского голкипера пока всего 4 очка и предпоследнее место в турнирной таблице.

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Теги
Мир Максим Коваль Максим Коваль Аль-Фатех Аль-Фатех Украинцы за рубежом
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