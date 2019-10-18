Коваль допоміг Аль-Фатеху здобути дебютну перемогу в сезоні у феєричному матчі з вісьмома голами

Аль-Фатех, за який виступає український голкіпер Максим Коваль, здобув першу перемогу у нинішньому сезоні.

Саудівська Аравія, 7 тур

Аль-Адалх – Аль-Фатех – 3:5

Голи: Аль Еісса, 83, Андрія, 88, 90+5 – Жанота, 4, Вікхейм, 41, Те Вреде, 43, Саадане, 45+3

Гості, у складі яких всі 90 хвилин відіграв українець Максим Коваль, зробили вагому заявку на перемогу ще у першому таймі, забивши у ворота суперника чотири "сухих" м'ячі.

Ярмоленко проти екс-зірки УПЛ, Рив'єра для ПСЖ, дербі Борусій і нетлінна класика на Альбіоні: топ-5 матчів євровікенду

На жаль, Коваль не зумів зберегти свої ворота на замку, пропустивши тричі наприкінці поєдинку.

Ця перемога стала для Аль-Фатеха першою у нинішньому сезоні. В активі команди українського голкіпера наразі всього 4 очки і передостаннє місце у турнірній таблиці.