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ШАХТАР - КОЛОС ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Коваль допоміг Аль-Фатеху здобути дебютну перемогу в сезоні у феєричному матчі з вісьмома голами

20:41 494 Читать на русском
Коваль допоміг Аль-Фатеху здобути дебютну перемогу в сезоні у феєричному матчі з вісьмома голами
Максим Коваль / фото із соцмереж

Аль-Фатех, за який виступає український голкіпер Максим Коваль, здобув першу перемогу у нинішньому сезоні.

Саудівська Аравія, 7 тур

Аль-Адалх – Аль-Фатех – 3:5

Голи: Аль Еісса, 83, Андрія, 88, 90+5 – Жанота, 4, Вікхейм, 41, Те Вреде, 43, Саадане, 45+3

Гості, у складі яких всі 90 хвилин відіграв українець Максим Коваль, зробили вагому заявку на перемогу ще у першому таймі, забивши у ворота суперника чотири "сухих" м'ячі.

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На жаль, Коваль не зумів зберегти свої ворота на замку, пропустивши тричі наприкінці поєдинку.

Ця перемога стала для Аль-Фатеха першою у нинішньому сезоні. В активі команди українського голкіпера наразі всього 4 очки і передостаннє місце у турнірній таблиці.

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