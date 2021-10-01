Коваль парировал пенальти и спас Аль-Фатех от поражения – мастер-класс от экс-голкипера Динамо
00:30 - Читати українською
Украинский вратарь Максим Коваль продолжает феерить в аравийском первенстве.
В 7-м туре чемпионата Саудовской Аравии Аль-Еттифак принимал Аль-Фатех. Уже на старте встречи арбитр назначил пенальти в ворота гостей.
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Игроку хозяев противостоял Максим Коваль. Украинцу удалось вытянуть мощный удар в левый угол и оставить свои ворота в неприкосновенности до финального свистка. К сожалению для Максима, его команда тоже не забивала (0:0).
После 7-ми туров Аль-Фатех украинского голкипера расположился на 7-й строчке турнирной таблицы.
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