Коваль парирував пенальті та врятував Аль-Фатех від поразки – майстер-клас від екс-голкіпера Динамо
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Український воротар Максим Коваль продовжує феєрити в аравійській першості.
У 7-му турі чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Еттіфак приймав Аль-Фатех. Вже на старті зустрічі арбітр призначив пенальті у ворота гостей.
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Гравцю господарів протистояв Максим Коваль. Українцю вдалось витягнути потужний удар у лівий кут та залишити свої ворота недоторканими до фінального свистка. На жаль для Максима, його команда теж не забивала (0:0).
Після 7-ми турів Аль-Фатех українського голкіпера розташувався на 7-й сходинці турнірної таблиці.
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