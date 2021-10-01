У 7-му турі чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Еттіфак приймав Аль-Фатех. Вже на старті зустрічі арбітр призначив пенальті у ворота гостей.

Коваленко відновився від травми і повернувся до тренувань

Гравцю господарів протистояв Максим Коваль. Українцю вдалось витягнути потужний удар у лівий кут та залишити свої ворота недоторканими до фінального свистка. На жаль для Максима, його команда теж не забивала (0:0).

Після 7-ми турів Аль-Фатех українського голкіпера розташувався на 7-й сходинці турнірної таблиці.

Бенфіка розгромила Барселону: хороший матч Яремчука, деградація каталонців до рівня середняка й небезпека для Динамо