"Мы с Сидорчуком одноклассники, знакомы с 9-10 лет. Наши жены – однокурсницы. Наш класс получился одним из лучших выпусков в Запорожье. Было человек 9, которые играли в УПЛ. Экс-вратарь Динамо Максим Коваль – наш одноклассник. Евгений Ткачук играл в Полтаве, Евгений Задоя – в Колосе сейчас.

Кривцов признался, как игроки Шахтера потроллили Соломона из-за предстоящего противостояния с Маккаби

У нас в Запорожье были клички. Я – Крива, Сидорчук – Сидор, Степаненко – Степа. Фантазией не особо блистали. У меня была футболка Шевченко из Милана. Во дворе у меня кличка Шева была, потому что я все время в этой футболке выходил. Мне было важно, чтобы на спине была надпись – номер и фамилия Шевченко", – сказал Кривцов в интервью Football Hub.

Заметим, Сергей Кривцов в текущем сезоне провел в футболке Шахтера лишь 6 матчей, в которых запомнился одним голом.

Із Шахтаря – на вихід: Коноплянка і ще 4 гравці збірної України ризикують стати жертвами великої чистки