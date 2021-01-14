Аль-Фатех поступився Аль-Таавону у рамках 13-го туру чемпіонату Саудівської Аравії. В поєдинку взяв участь і український голкіпер Максим Коваль.

Професійна Ліга, 13-й тур

Аль-Фатех – Аль-Таавон – 1:2

Голи: Бендебка, 12 – Дахім, 45+2 (АГ), Яго, 50

Нереалізовані пенальті: Бендебка, 56 (Аль-Фатех), Альнабіт, 90+6 (Аль-Таавон)

Команда Максима Коваля, який, до слова, розпочинав матч зі старту, розпочала активно та конвертувала свою перевагу в забитий м'яч – Бендебка зіграв на добиванні після штрафного. За кілька секунд до перерви екс-голкіпер Динамо витягував круглого зі своїх воріт після прикрого автогола одноклубника.

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В дебюті другого тайму Коваль пропустив вдруге. Цього разу головою забив оборонець команди суперників. Через кілька миттєвостей автор першого м'яча Аль-Фатеха не зміг оформити дубль, погано реалізувавши пенальті. Та це були не всі неприємності на цей вечір.

Вже у доданий арбітром час у ворота українського кіпера призначили 11-метровий. Щоправда, Максиму пощастило – хоч він і вгадав кут, м'яч влучив у стійку.

1:2 – прикра поразка залишила Аль-Фатех на 10 сходинці з 17 очками. Аль-Таавон піднявся на 4 місце, маючи у своєму активі 21 пункт.

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