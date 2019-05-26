Ковач установил два уникальных достижения в финале Кубка Германии

Главный тренер Баварии Ковач благодаря победе в финале Кубка Германии оформил золотой дубль в свой первый сезон во главе команды.

Нико Ковач стал первым в истории, кто сделал золотой дубль в статусе игрока и в качестве тренера, передает OptaFranz.

Видеообзор финала Кубка Германии РБ Лейпциг – Бавария – 0:3

Хорват выигрывал Кубок и чемпионат Германии в составе Баварии в 2003 году, будучи игроком мюнхенцев. В 2019 году Ковач привел мюнхенцев к победе в Бундеслиге и в Кубке уже в статусе главного тренера команды.

Кроме этого, хорватский специалист выиграл Кубок Германии второй раз подряд. В прошлом сезоне Ковач привел к победе Айнтрахт.

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