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Ковач установил два уникальных достижения в финале Кубка Германии

00:49 18 Читати українською
Ковач установил два уникальных достижения в финале Кубка Германии
Нико Ковач / Твиттер ФК Бавария

Главный тренер Баварии Ковач благодаря победе в финале Кубка Германии оформил золотой дубль в свой первый сезон во главе команды.

 
Роберт Левандовски 29’
Кингсли Коман 78’
Роберт Левандовски 86’
29’ Роберт Левандовски
78’ Кингсли Коман
86’ Роберт Левандовски

Нико Ковач стал первым в истории, кто сделал золотой дубль в статусе игрока и в качестве тренера, передает OptaFranz.

Видеообзор финала Кубка Германии РБ Лейпциг – Бавария – 0:3

Хорват выигрывал Кубок и чемпионат Германии в составе Баварии в 2003 году, будучи игроком мюнхенцев. В 2019 году Ковач привел мюнхенцев к победе в Бундеслиге и в Кубке уже в статусе главного тренера команды.

Кроме этого, хорватский специалист выиграл Кубок Германии второй раз подряд. В прошлом сезоне Ковач привел к победе Айнтрахт.

РБ Лейпциг – Бавария: "золотой дубль" Мюнхена, достижения Ковача, прекрасные Нойер и Левандовски в финале Кубка Германии

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Бавария Бавария Германия РБ Лейпциг РБ Лейпциг Нико Ковач Нико Ковач РБ Лейпциг - Бавария
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