Ковач о разгроме Айнтрахта в Суперкубке: Заслуженный результат и победа

Наставник мюнхенской Баварии Нико Ковач прокомментировал победу своей команды в матче за Суперкубок Германии.

"Поздравляю свою команду. На протяжении всех 90 минут мы играли очень хорошо. В первом тайме мы должны были просто грамотно располагаться и быстро переключаться в атаку. Голы мы забили как раз в нужное время.

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Во втором тайме мы хорошо распоряжались мячом. Заслуженный результат и счет.

Травма Алабамы стала ложкой дегтя. Мы еще не знаем диагноз. Он получил удар по колену, будем надеяться, что это всего лишь ушиб и ничего серьезного", – цитирует Ковача официальный сайт Баварии.

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