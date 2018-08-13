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Ковач о разгроме Айнтрахта в Суперкубке: Заслуженный результат и победа

10:05 29 Читати українською
Ковач о разгроме Айнтрахта в Суперкубке: Заслуженный результат и победа
Нико Ковач / Фото: соцсети

Наставник мюнхенской Баварии Нико Ковач прокомментировал победу своей команды в матче за Суперкубок Германии.

"Поздравляю свою команду. На протяжении всех 90 минут мы играли очень хорошо. В первом тайме мы должны были просто грамотно располагаться и быстро переключаться в атаку. Голы мы забили как раз в нужное время.

Айнтрахт – Бавария – 0:5 – видео голов и обзор матча

Во втором тайме мы хорошо распоряжались мячом. Заслуженный результат и счет.

Травма Алабамы стала ложкой дегтя. Мы еще не знаем диагноз. Он получил удар по колену, будем надеяться, что это всего лишь ушиб и ничего серьезного", – цитирует Ковача официальный сайт Баварии.

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Айнтрахт Франкфурт - Бавария: Воскресенье 12 августа 2018

Айнтрахт Франкфурт
Матч окончен
0 : 5
Бавария
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Теги
Германия Айнтрахт Франкфурт - Бавария Бавария Бавария Нико Ковач Нико Ковач
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