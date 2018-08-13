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Баварія розбомбила Айнтрахт в матчі за Суперкубок Німеччини

12 серпня 23:21 677 Читать на русском
Баварія розбомбила Айнтрахт в матчі за Суперкубок Німеччини
Лєвандовскі забиває другий гол у ворота Айнтрахта - Твіттер ФК Баварія

В матчі за Суперкубок Німеччини Баварія розгромила Айнтрахтом. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Баварія одразу ж захопила м'яч під контроль і методично атакувала ворота Реннова. Першого голу довелось чекати недовго: Кімміх помітив Лєвандовскі в штрафному майданчику і прекрасно навісив, а Роберт без проблем переправив м'яч у ворота. Вже за 5 хвилин поляк оформив дубль, цього разу забивши після подачі з кутового від Роббена.

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В другій половині матчу Баварія продовжувала домінувати. Удар Роббена потягнув Реннов, а от з ударом Лєвандовскі з лінії штрафного не зміг впоратись, пропустивши під собою. Айнтрахт активізувався в атаці, намагаючись забити гол престижу, проте отримав у свої ворота четвертий гол, Коман буквально вніс м'яч у ворота після прострілу Алаби. На 70 хвилині на полі заварилась сутичка через удар Абрахама ліктем в обличчя Лєвандовскі. Однак ні червоної картки захиснику (лише жовта), ні жовтих для Рібері чи Лєвандовскі, які активно штовхали суперників суддя не показав.

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А добив Айнтрахт Тьягу Алькантара, забивши в майже порожні ворота після прекрасного прориву та передачі від Кінгслі Комана. 0:5 – більш, ніж переконливий реванш за поразку у фіналі Кубка Німеччини.

Суперкубок Німеччини 2018/19

Айнтрахт – Баварія – 0:5

Голи: Лєвандовскі, 21, 26, 54, Коман, 63, Алькантара, 85

Суперкубок Німеччини

Айнтрахт Франкфурт - Баварія: Неділя 12 серпня 2018

Айнтрахт Франкфурт
Матч завершено
0 : 5
Баварія
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Баварія Баварія Німеччина Айнтрахт Франкфурт - Баварія Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Суперкубок Німеччини
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