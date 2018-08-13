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Ковач про розгром Айнтрахта у Суперкубку: Заслужений результат та перемога

10:05 237 Читать на русском
Ковач про розгром Айнтрахта у Суперкубку: Заслужений результат та перемога
Ніко Ковач / Фото: соцмережі

Наставник мюнхенської Баварії Ніко Ковач прокоментував перемогу своєї команди в матчі за Суперкубок Німеччини.

"Вітаю свою команду. Протягом усіх 90 хвилин ми грали дуже добре. У першому таймі ми повинні були просто грамотно розташовуватися і швидко перемикатися в атаку. Голи ми забили якраз в потрібний час.

Айнтрахт – Баварія – 0:5 – відео голів та огляд матчу

У другому таймі ми добре розпоряджалися м'ячем. Заслужений результат і рахунок.

Травма Алаби стала ложкою дьогтю. Ми ще не знаємо діагноз. Він отримав удар по коліну, будемо сподіватися, що це всього лише забій і нічого серйозного", – цитує Ковача офіційний сайт Баварії.

Баварія розбомбила Айнтрахт в матчі за Суперкубок Німеччини

Суперкубок Німеччини

Айнтрахт Франкфурт - Баварія: Неділя 12 серпня 2018

Айнтрахт Франкфурт
Матч завершено
0 : 5
Баварія
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Теги
Німеччина Айнтрахт Франкфурт - Баварія Баварія Баварія Ніко Ковач Ніко Ковач
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