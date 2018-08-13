Айнтрахт – Баварія – 0:5 – відео голів та огляд матчу

В матчі за Суперкубок Німеччини Баварія каменя на камені не залишила від Айнтрахта.
Мюнхенці розтрощили Айнтрахт та тріумфували у Суперкубку країни. На 21-й хвилині Лєвандовкі виграв повітря та забив головою після подачі Кімміха. Вже за 5 хвилин поляку вдалось подвоїти перевагу Баварії, забивши після кутового у виконанні Роббена.
Баварія розбомбила Айнтрахт в матчі за Суперкубок Німеччини
Третій гол у виконанні Лєвандовскі вийшов трохи курйозним, адже голкіпер не міг відбити удар поляка, пропустивши м'яч під собою.
На 63-й хвилині Коман продовжив розгром Айнтрахта, реалізувавши хороший простріл у штрафний майданчик від Алаби.
Довершив розгром Айнтрахта Алькантра, який зміг забити під завісу другого тайму.
Суперкубок Німеччини 2018/19
Айнтрахт – Баварія – 0:5
Голи: Лєвандовскі, 21, 26, 54, Коман, 63, Алькантара, 85
Суперкубок Німеччини
Айнтрахт Франкфурт - Баварія: Неділя 12 серпня 2018