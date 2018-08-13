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Айнтрахт – Баварія – 0:5 – відео голів та огляд матчу

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Айнтрахт – Баварія – 0:5 – відео голів та огляд матчу
Баварія здобула Суперкубок Німеччини

В матчі за Суперкубок Німеччини Баварія каменя на камені не залишила від Айнтрахта.

Мюнхенці розтрощили Айнтрахт та тріумфували у Суперкубку країни. На 21-й хвилині Лєвандовкі виграв повітря та забив головою після подачі Кімміха. Вже за 5 хвилин поляку вдалось подвоїти перевагу Баварії, забивши після кутового у виконанні Роббена.

Баварія розбомбила Айнтрахт в матчі за Суперкубок Німеччини

Третій гол у виконанні Лєвандовскі вийшов трохи курйозним, адже голкіпер не міг відбити удар поляка, пропустивши м'яч під собою.

На 63-й хвилині Коман продовжив розгром Айнтрахта, реалізувавши хороший простріл у штрафний майданчик від Алаби.

Довершив розгром Айнтрахта Алькантра, який зміг забити під завісу другого тайму.

Суперкубок Німеччини 2018/19

Айнтрахт – Баварія – 0:5

Голи: Лєвандовскі, 21, 26, 54, Коман, 63, Алькантара, 85

Суперкубок Німеччини

Айнтрахт Франкфурт - Баварія: Неділя 12 серпня 2018

Айнтрахт Франкфурт
Матч завершено
0 : 5
Баварія
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Німеччина Відеоновини Айнтрахт Франкфурт - Баварія
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