Ковач: Если Бавария не станет чемпионом, это не будет концом света

Главный тренер Баварии Нико Ковач считает, что ничего страшного не произойдет, если его команда не одержит чемпионство Германии.

"Президент Баварии Ули Хьонесс сказал, что, если мы потеряем победу в чемпионате Германии, он будет готов нормально воспринять этот факт.

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Если Бавария не станет чемпионом, это не будет концом света. Но мы спортсмены, мы уже отыграли девятиочковое отставание. Никто не верил в то, что мы сможем, но нам удалось вернуться в чемпионскую гонку.

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Каждый тренер Баварии хочет и должен быть чемпионом, но это не всегда легко. Реал вылетел из Лиги чемпионов, хотя выигрывал ее три раза подряд; ПСЖ, несмотря на огромные финансы, тоже вылетел. У любого клуба бывают тяжелые времена", – цитирует Ковача Bild.