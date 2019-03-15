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"Клопп потратил 500 миллионов евро за 4 года", – Ковач объяснил ужасные результаты немецких команд в Лиге чемпионов

15 марта 23:21 68 Читати українською
"Клопп потратил 500 миллионов евро за 4 года", – Ковач объяснил ужасные результаты немецких команд в Лиге чемпионов
Нико Ковач / фото из соцсетей

Главный тренер Баварии Ковач нашел объяснение, почему его команда не смогла пройти Ливерпуль в 1/8 финала Лиги чемпионов.

39’ Жоэль Матип
 
Садио Мане 26’
Вирджил ван Дейк 69’
Садио Мане 84’

"Деньги не всегда выигрывают, но Юрген Клопп потратил 500 миллионов евро за последние четыре года. Даже мы, лидеры Бундеслиги, не делали этого. Это их преимущество.

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Теперь мы должны продолжить запланированную работу и подумать о том, как мы будем готовиться к новому сезону.

Мы не должны врать самим себе. Не случайно три клуба Бундеслиги уступили клубам из АПЛ. Для игроков топ-уровня привлекательнее перейти в Премьер-лигу, чем в Бундеслигу", – цитирует Ковача Goal.com.

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Заметим, что в 1/8 финала Лиги чемпионов Ливерпуль одолел Баварию, Тоттенхэм – Боруссию Д, а Манчестер Сити не оставил шансов Шальке.

Теги
Бавария Бавария Лига чемпионов Юрген Клопп Юрген Клопп Нико Ковач Нико Ковач Бавария - Ливерпуль
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