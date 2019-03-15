"Клопп потратил 500 миллионов евро за 4 года", – Ковач объяснил ужасные результаты немецких команд в Лиге чемпионов

Главный тренер Баварии Ковач нашел объяснение, почему его команда не смогла пройти Ливерпуль в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Деньги не всегда выигрывают, но Юрген Клопп потратил 500 миллионов евро за последние четыре года. Даже мы, лидеры Бундеслиги, не делали этого. Это их преимущество.

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Теперь мы должны продолжить запланированную работу и подумать о том, как мы будем готовиться к новому сезону.

Мы не должны врать самим себе. Не случайно три клуба Бундеслиги уступили клубам из АПЛ. Для игроков топ-уровня привлекательнее перейти в Премьер-лигу, чем в Бундеслигу", – цитирует Ковача Goal.com.

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Заметим, что в 1/8 финала Лиги чемпионов Ливерпуль одолел Баварию, Тоттенхэм – Боруссию Д, а Манчестер Сити не оставил шансов Шальке.