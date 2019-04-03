Ковач: Якщо Баварія не стане чемпіоном, це не буде кінцем світу

Головний тренер Баварії Ніко Ковач вважає, що нічого страшного не станеться, якщо його команда не здобуде чемпіонство Німеччини.

"Президент Баварії Улі Хьонесс сказав, що, якщо ми втратимо перемогу в чемпіонаті Німеччини, він буде готовий нормально сприйняти цей факт.

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Якщо Баварія не стане чемпіоном, це не буде кінцем світу. Але ми спортсмени, ми вже відіграли дев’ятиочкове відставання. Ніхто не вірив в те, що ми зможемо, але нам вдалося повернутися в чемпіонську гонку.

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Кожен тренер Баварії хоче і повинен бути чемпіоном, але це не завжди легко. Реал вилетів з Ліги чемпіонів, хоча вигравав її три рази поспіль; ПСЖ, незважаючи на величезні фінанси, теж вилетів. У будь-якого клубу бувають важкі часи", – цитує Ковача Bild.