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Ковач: Боатенг останется в Баварии

17:06 14 Читати українською
Ковач: Боатенг останется в Баварии
Жером Боатенг / ФК Бавария

Наставник Баварии Нико Ковач выразил уверенность в том, что защитник команды Жером Боатенг останется в клубе.

"Я хорошо знаю Жерома, уверен, что он останется в Баварии.

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Понимаю, что Тухель ищет хороших игроков. Возможно, он ищет их и в Баварии, однако купить наших футболистов будет очень сложно", – цитирует Ковача Goal.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что ПСЖ предложил за Боатенга 35 млн евро.

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Германия Трансферы Чемпионата Германии Бавария Бавария Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Жером Боатенг Жером Боатенг
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