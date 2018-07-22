Ковач: Боатенг останется в Баварии

Наставник Баварии Нико Ковач выразил уверенность в том, что защитник команды Жером Боатенг останется в клубе.

"Я хорошо знаю Жерома, уверен, что он останется в Баварии.

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Понимаю, что Тухель ищет хороших игроков. Возможно, он ищет их и в Баварии, однако купить наших футболистов будет очень сложно", – цитирует Ковача Goal.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что ПСЖ предложил за Боатенга 35 млн евро.

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