Кейта отказал Барселоне и Баварии ради перехода в Ливерпуль

Полузащитник Ливерпуля Наби Кейта рассказал, что им интересовались Барселона и Бавария, однако он решил поработать под руководством Юргена Клоппа в Ливерпуле.

"Действительно, мной интересовались большие клубы Европы, например Барселона и Бавария. Однако ключевую в моем решении сыграл тренер.

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У нас был прекрасный разговор с Клоппом. Слова, которые он сказал о Ливерпуль и о моей роли в нем, убедили меня приехать в Мерсисайд. Я долго разговаривал с Садьйо Мане, который к деталям рассказал мне обо всем.

Садьйо для меня как брат. Мы провели 9 месяцев в Зальцбурге вместе. С тех пор мы стали настоящими друзьями.

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Он рассказал мне о том, какой это великий клуб, о прогрессе каждого из игроков и об отличном потенциал команды", – цитирует Кейта The Guardian.