Ковач: Боатенг залишиться в Баварії

Наставник Баварії Ніко Ковач висловив впевненість в тому, що захисник команди Жером Боатенг залишиться у клубі.

"Я добре знаю Жерома, впевнений, що він залишиться в Баварії.

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Розумію, що Тухель шукає хороших гравців. Можливо, він шукає їх і в Баварії, проте купити наших футболістів буде дуже складно", – цитує Ковача Goal.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що ПСЖ запропонував за Боатенга 35 млн євро.

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