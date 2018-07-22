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Ковач: Боатенг залишиться в Баварії

17:06 60 Читать на русском
Ковач: Боатенг залишиться в Баварії
Жером Боатенг / ФК Баварія

Наставник Баварії Ніко Ковач висловив впевненість в тому, що захисник команди Жером Боатенг залишиться у клубі.

"Я добре знаю Жерома, впевнений, що він залишиться в Баварії.

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Розумію, що Тухель шукає хороших гравців. Можливо, він шукає їх і в Баварії, проте купити наших футболістів буде дуже складно", – цитує Ковача Goal.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що ПСЖ запропонував за Боатенга 35 млн євро.

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Німеччина Трансфери Чемпіонату Німеччини Баварія Баварія Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Жером Боатенг Жером Боатенг
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