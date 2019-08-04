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Ковач: Бавария доминировала в Суперкубке Германии, я не разочарован

06:31 17 Читати українською
Ковач: Бавария доминировала в Суперкубке Германии, я не разочарован
Нико Ковач / FCB

Главный тренер Баварии Ковач прокомментировал поражение своей команды (2:0) в матче за Суперкубок Германии против дортмундской Боруссии.

48’ Пако Алькасер
69’ Джейдон Санчо
 
48’ Пако Алькасер
69’ Джейдон Санчо

"Мы сегодня уступили, поэтому, конечно, грустные. Я считаю, что Бавария провела достойную игру, не идеальную, но приличную. Мы доминировали, однако допустили две ошибки, которыми воспользовалась Боруссия.

Боруссия Д – Бавария – 2:0 – видео голов и обзор матча за Суперкубок Германии

Не использовали свои шансы – проигравшие. Команда только на четвертой неделе подготовки. Это была первая игра, когда каждый сыграл по 90 минут. Я не разочарован, хотя это был однозначно не выдающийся матч.

В следующий раз нам просто нужно реализовать свои шансы и нейтрализовать сильные стороны Боруссии, не теряя мяч под их контратаки", – цитирует Нико Ковача официальный сайт Баварии.

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Нико Ковач Нико Ковач Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия Боруссия Дортмунд - Бавария Бавария Бавария
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