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Ковач: Баварія домінувала в Суперкубку Німеччини, я не розчарований

06:31 604 Читать на русском
Ковач: Баварія домінувала в Суперкубку Німеччини, я не розчарований
Ніко Ковач / FCB

Головний тренер Баварії Ніко Ковач прокоментував поразку своєї команди (2:0) в матчі за Суперкубок Німеччини проти дортмундської Борусії.

Суперкубок Німеччини
Борусія Дортмунд
2
2 : 0
0
Баварія
21:30 03:08:2019
завершено
48’ Пако Алькасер
69’ Джейдон Санчо
 
48’ Пако Алькасер
69’ Джейдон Санчо

"Ми сьогодні поступилися, тому, звичайно, сумні. Я вважаю, що Баварія провела гідну гру, не ідеальну, але пристойну. Ми домінували, однак припустилися двох помилок, якими скористалася Борусія.

Борусія Д – Баварія – 2:0 – відео голів та огляд матчу за Суперкубок Німеччини

Не використали свої шанси – переможені. Команда лише на четвертому тижні підготовки. Це була перша гра, коли кожен відіграв по 90 хвилин. Я не розчарований, хоча це був однозначно не видатний матч.

Наступного разу нам просто потрібно реалізувати свої шанси та нейтралізувати сильні сторони Борусії, не втрачаючи м'яч під їхні контратаки", – цитує Ніко Ковача офіційний сайт Баварії.

Борусія Дортмунд виграла Суперкубок Німеччини, здобувши ефектну перемогу над Баварією

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Ніко Ковач Ніко Ковач Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Борусія Дортмунд - Баварія Баварія Баварія
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