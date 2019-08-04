Ковач: Баварія домінувала в Суперкубку Німеччини, я не розчарований

Головний тренер Баварії Ніко Ковач прокоментував поразку своєї команди (2:0) в матчі за Суперкубок Німеччини проти дортмундської Борусії.

"Ми сьогодні поступилися, тому, звичайно, сумні. Я вважаю, що Баварія провела гідну гру, не ідеальну, але пристойну. Ми домінували, однак припустилися двох помилок, якими скористалася Борусія.

Борусія Д – Баварія – 2:0 – відео голів та огляд матчу за Суперкубок Німеччини

Не використали свої шанси – переможені. Команда лише на четвертому тижні підготовки. Це була перша гра, коли кожен відіграв по 90 хвилин. Я не розчарований, хоча це був однозначно не видатний матч.

Наступного разу нам просто потрібно реалізувати свої шанси та нейтралізувати сильні сторони Борусії, не втрачаючи м'яч під їхні контратаки", – цитує Ніко Ковача офіційний сайт Баварії.

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