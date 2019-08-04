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Боруссия Д – Бавария – 2:0 – видео голов и обзор матча за Суперкубок Германии

4 августа 22:50 47 Читати українською
Боруссия Д – Бавария – 2:0 – видео голов и обзор матча за Суперкубок Германии
Боруссия Д – Бавария – 2:0 – видео голов и обзор матча

Дортмундская Боруссия победила мюнхенскую Баварию (2:0) и завоевала Суперкубок Германии. Смотрите видео голов и обзор игры на "Футбол 24".

48’ Пако Алькасер
69’ Джейдон Санчо
 
48’ Пако Алькасер
69’ Джейдон Санчо

В первом тайме Боруссия владела преимуществом, но не могла воплотить его в забитые мячи. Открыть счет "шмелям" удалось уже на старте второй половины встречи. Джейдон Санчо дриблингом протянул мяч с правого фланга к штрафной площади и покатил в центр на Пако Алькасера ​​– испанец пробил точно в угол ворот Баварии.

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На 69-й минуте возник похожий эпизод – Санчо опять прорвался правой бровкой на контратаке после ошибки соперника. На этот раз английский тинейджер решил пробить сам. Мануэль Нойер пропустил мяч между ног – 2:0 и уверенная победа Боруссии в Суперкубке Германии.

Напомним, что сезон в Бундеслиге стартует через 2 недели, а в следующий уик-энд Бавария и Боруссия сыграют в первом раунде Кубка Германии.

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