Борусія Дортмунд виграла Суперкубок Німеччини, здобувши ефектну перемогу над Баварією

Дортмундська Борусія завдяки голам Пако Алькасера та Джейдона Санчо в другому таймі впевнено переграла Баварію, взявши перший трофей у новому сезоні.

Дортмундці почали поєдинок з місця в кар'єр, обікравши Зюле на 1-й хвилині й завершивши контрвипад прострілом під удар Ройсу – Марко вистрілив метрів з 11-ти у дальню дев'ятку, але Нойєр парирував! Щоправда, після цього моменту Баварія захопила контроль над м'ячем і стала проводити вельми перспективні позиційні атаки.

Господарі раз за разом втрачали когось із футболістів "червоних", але реальну загострювати біля чужих воріт продовжували саме "жовті". Так, на 15-й хвилині після кутового мюнхенців Борусія вискочила у контратаку й завершила її ударом Алькасера з центра поля у порожні ворота – все завдяки Нойєру, який далеко вийшов. На щастя для гостей, м'яч прокотився поруч зі стійкою. За дві хвилини Алькасер знову розігнав контрвипад з виходом на ударну позицію на лінії штрафного, однак замість пострілу у вирішальний момент Пако віддав невдалий поперечний пас.

Тут вже прокинулася Баварія, яка на 18-й хвилині створила одразу два моменти. Спочатку Лєвандовскі буквально на мить на встиг до замикання прострілу з лівого флангу, а через кільканадцят секунд він скористався відскоком, увійшов у штрафний та потужно пробив – Вітсель заблокував удар. На 20-й хвилині Борусія могла покарати чемпіонів за марнотратство, завершивши швидку комбінативну атаку пострілом Геррейро з лівого краю карного майданчика, але знову врятував Нойєр.

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Відповідь Баварії була потрійною: на 23-й Коман з кількох метрів замкнув флангову передачу ударом з кількох метрів (врятував Хіц), на 24-й поруч зі стійкою господарів пролетів дальній постріл, а на 26-й Лєвандовскі з мінімальної відстані пробив головою після відскоку – і знову Хіц був на висоті. До 35-ї хвилини мюнхенці завдали вже сім ударів по воротах Борусії, але за пострілами в площину була рівність – 2:2.

Завершення першого тайму пройшло у невисокому темпі й без особливої гостроти. У вічі кидалися дитячі помилки з обох сторін – давався взнаки старт сезону. Крім того, ледь не травмувався Алаба, який після боротьби з Піщеком впав з висоти на спину – Давід тримався з руку, але лікарі зуміли його залікувати. Зрештою, на перерву команду пішли за нулів на табло.

Початок другого тайму виявився просто фантастичним. Вже на 48-й хвилині Санчо скористався обрізкою Алькантари на фланзі, змітився до лінії штрафного та зібрав на собі чотирьох футболістів Баварії, після чого віддав поперечний пас на Алкасера. Пако у дотик вистрілив у правий кут – 1:0!

За дві хвилини рахунок зрівняти міг Коман, який увірвався на лівий край карного майданчика та впав після контакту із захисником, однак арбітр не збирався ставити пенальті. Борусія відповіла двома контратаками на 53-54-й хвилинах, однак у їх завершенні не вдався простріл на Ройса.

Наприкінці 50-х хвилин Мюнхен максимально наблизився до голу у ворота "бджіл". На 55-й хвилині подачу Кімміха з глибини головою замкнув Лєвандовскі – вище воріт! На 56-й же Горєцка скористався помилкою господарів в центрі, прорвавшись до лінії штрафного та пробивши під поперечину – Хіц парирував! На 59-й же Коман замкнув подачу в карний майданчик ударом з кількох метрів у голкіпера, а потім Мюллер з такої ж відстані пробив у захисника!

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На 60-х хвилинах гра трішки принишкла. Команди зав'язнули у позиційній боротьбі, в якій Баварія поступово захоплювала ініціативу й наближалася до взяття воріт суперника. Особливо спекотно стало на 67-й хвилині, коли Кімміх на дриблінгу прорвався з флангу в штрафний, обійшов захисників і навіть голкіпера, однак пробити вже не встиг! У наступній же атаці Толіссо виконав прекрасну верхову передачу на лівий край штрафного на Комана, але той у вирішальний момент не зміг обробити м'яч!

Здавалося, що оборона Борусія зараз трісне, однак на 69-й хвилині дортмундцям вдалася контратака 3-в-2, в завершенні якої Санчо увірвався на правий край штрафного та пробив по воротах. М'яч проскочив поміж ніг Нойєру й влетів у сітку – 2:0!

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Ніко Ковач одразу кинув у бій Ренату Сачеша, а Лєвандовскі на 71-й замкнув чергову подачу, однак Хіц зробив прекрасний сейв. Баварія тиснула на ворота суперника, але рівень гостроти з кожною хвилиною став падати у геометричній прогресії. На 77-й же мюнхенці взагалі могли залишитись у меншості після не дуже красивого вчинку Кімміха, який за межами поля наступив на ногу Санчо. Арбітр Даніель Зіберт вирішив, що це претендує лише на жовту картка.

В ендшпілі поєдинку Баварія тиснула на ворота Борусії, однак нічого вкрай небезпечного мюнхенцям створити ніяк не вдавалося. Кілька разів пройшовся Санчеш, кілька разів пролетіли гострі подачі, але не більше. Борусія на останніх хвилинах ще й кілька контратак організувала, а в додатковий час навіть претендувала на пенальті.

Таким чином, Борусія здобула ефектну перемогу над Баварією, завоювавши перший трофей у новому сезоні. "Бджоли" стали офіційним володарем Суперкубку Німеччини 2019.

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