Ковач – о VAR, который не дал Баварии досрочно стать чемпионом: Решение отменить гол был правильным

Главный тренер мюнхенской Баварии Нико Ковач дал комментарий после выездной игры 33-го тура чемпионата Германии по РБ Лейпциг (0:0).

"Сегодня мы увидели хороший матч Бундеслиги, с множеством вызовов. Я доволен игрой команды. Отмененый гол? Я – за VAR. Решение было спорным, но правильным", – цитирует Ковача пресс-служба Баварии.

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За тур до окончания первенства Бавария возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, на два очка опережая дортмундскую Боруссию.

В последнем, 34-м туре Бундеслиги команда Ковача сыграет с Айнтрахтом. Встреча состоится в Мюнхене 18 мая и начнется в 16:30 по киевскому времени.