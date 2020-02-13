Ковач – главный претендент на пост тренера Герты

Бывший главный тренер Баварии Нико Ковач следующим летом может возглавить берлинскую Герту.

После неожиданной отставки Юргена Клинсманна Герта выбрала приоритетную кандидатуру на должность нового тренера. Берлинцы хотят видеть на своей тренерской скамье Нико Ковача, информирует Kicker. 48-летний специалист защищал цвета Герты во время своей игровой карьеры.

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Напомним, Юрген Клинсманн подал в отставку с поста наставника Герты, не проработав в клубе и трех месяцев. Руководить командой до окончания сезона будет Александр Нури.

Ковач был уволен из Баварии в ноябре после серии неудачных матчей. Также он работал с франкфуртским Айнтрахтом и сборной Хорватии.

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