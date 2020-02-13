Ковач – головний претендент на посаду тренера Герти

Колишній головний тренер Баварії Ніко Ковач наступного літа може очолити берлінську Герту.

Після несподіваної відставки Юргена Клінсманна Герта обрала пріоритетну кандидатуру на посаду нового тренера. Берлінці хочуть бачити на своїй тренерській лаві Ніко Ковача, інформує Kicker. 48-річний фахівець захищав кольори Герти під час своєї ігрової кар'єри.

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Нагадаємо, Юрген Клінсманн подав у відставку з посади наставника Герти, не пропрацювавши у клубі й трьох місяців. Керувати командою до закінчення сезону буде Александр Нурі.

Ковач був звільнений з Баварії в листопаді після серії невдалих матчів. Також він працював з франкфуртським Айнтрахтом та збірною Хорватії.

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