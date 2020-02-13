Клинсманн назвал причины своего ухода из Герты – тренер не продержался в Берлине и трех месяцев

Экс-наставник Герты Юрген Клинсманн раскрыл причины своего ухода из немецкого клуба, в котором он работал менее трех месяцев.

"Условия для меня были очень тяжелыми. Наверное, так произошло потому, что я работал в других странах. Я жил в Италии, Франции и Англии.

Клинсманн неожиданно покинул пост главного тренера Герты, не пробыв на нем и трех месяцев

В Германии спортдир находится рядом с полем, он помогает игрокам, постоянно с ними в контакте. Я от этого отвык. В Англии используется другая модель. Там тренер – менеджер, они именно так его называют. Его работа – быть боссом клуба.

В Германии все иначе, здесь у каждого есть право голоса, каждый имеет свою роль. На мой взгляд, решение должен принимать один человек – тренер. В этом вопросе у нас не было согласия, к сожалению. У нас было очень много разногласий", – сказал Клинсманн на своей странице в Facebook.

Напомним, экс-наставник сборных Германии и США возглавил Герту в ноябре прошлого года. Под его руководством команда сыграла 10 матчей (3 победы, 3 ничьи и четыре поражения) и сейчас занимает 14 место в турнирной таблице Бундеслиги.

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