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Коутиньо забил дебютный гол и отдал ассист за Баварию в товарищеском матче

20:18 153 Читати українською
Коутиньо забил дебютный гол и отдал ассист за Баварию в товарищеском матче
Филиппе Коутиньо (в центре) / Бавария

Бавария провела товарищеский матч против Фильсхофена и разгромила соперника со счетом 13:1.

Дебютными результативными действиями в товарищеском матче против Фильсхофена отличился звездный новичок Баварии Филиппе Коутиньо.

Клопп рассыпался в комплиментах Коутиньо, сравнив его с Дель Пьеро

На 32 минуте игры бразилец отдал результативную передачу на Томаса Мюллера, немцу осталось только подставить ногу и закатить мяч в пустые ворота.

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Уже через 3 минуты Коутинью отметился сам. Полузащитник получил мяч вблизи штрафной и без сопротивления пробил в левый угол ворот, сделав счет 4:0.

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