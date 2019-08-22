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Клопп рассыпался в комплиментах Коутиньо, сравнив его с Дель Пьеро

14:12 66 Читати українською
Клопп рассыпался в комплиментах Коутиньо, сравнив его с Дель Пьеро
Клопп и Коутиньо

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп в комментарии немецкой прессе расхвалил своего бывшего подопечного, заявив, что Бавария провернула замечательный трансфер.

"Филиппе – футболист, который доминирует на поле. Он помогает команде и определяет ее игру. Ему будет трудно показать максимум с первого дня, но Бавария получила прекрасного игрока.

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Коутинью не всегда играл на любимой позиции "десятки", также исполнял функции "восьмерки" и прекрасно проявлял себя на фланге атаки. Он силен и в условиях ограниченного пространства, и в свободных зонах.

Со времен Алессандро Дель Пьеро (1993-2012 годы в Ювентусе), который отправлял мяч в угол ворот с острых углов, я не видел никого, кто мог бы столь же регулярно забивать после смещений слева в центр, как Коутиньо", – сказал Юрген Клопп в интервью немецкому изданию Kicker.

Напомним, что этим летом Бавария арендовала Коутиньо у Барселоны за 8,5 млн евро с правом выкупа футболиста через год. Фелиппе до перехода в Барсу играл под руководством Клоппа в Ливерпуле.

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Теги
Бавария Бавария Германия Филиппе Коутиньо Филиппе Коутиньо Ливерпуль Ливерпуль Юрген Клопп Юрген Клопп
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