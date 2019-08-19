Коутиньо: Надеюсь остаться в Баварии надолго, в Барселоне у меня не все получалось

Полузащитник Баварии Филиппе Коутиньо поделился впечатлениями от прошедшего сезона.

"Что касается Барселоны, то все получилось не так, как хотелось. Но это в прошлом. Теперь я в новом клубе, большом и важном. Я надеюсь, что я останусь здесь надолго и выиграю много титулов.

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За эти годы я набрался опыта. Я многому научился, многое выиграл с каталонцами, а потом у нас был Копа Америка, который я выиграл с Бразилией, и это было действительно важно. Теперь у меня есть шанс в новом клубе. У меня не было никаких сомнений, когда мне позвонил Хасан Салихамиджич.

Он действительно хотел, чтобы я приехал сюда. Мы встретились в Барселоне, и представители мюнхенцев рассказали мне о проекте, поэтому я действительно благодарен им, ведь с первой секунды было ясно, как им важно видеть меня в команде", – цитирует Коутиньо Goal.com.

Напомним, бразильский полузащитник присоединился к Баварии на правах годичной аренды из Барселоны и может дебютировать за "ротен" 24 августа в матче против Шальке.

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