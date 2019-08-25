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Коутінью забив дебютний гол та віддав асист за Баварію у товариському матчі

20:18 20 Читать на русском
Коутінью забив дебютний гол та віддав асист за Баварію у товариському матчі
Філіппе Коутінью (у центрі) / Баварія

Баварія провела товариський матч проти Фільсхофена та розтрощила суперника з рахунком 13:1.

Дебютними результативними діями у товариському матчі проти Фільсхофена відзначився зірковий новачок Баварії Філіппе Коутінью.

Клопп розсипався у компліментах Коутінью, порівнявши його з Дель П'єро

На 32 хвилині гри бразилець віддав результативну передачу на Томаса Мюллера, німцю залишилось лише підставити ногу і закотити м'яч у порожні ворота.

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Вже за 3 хвилини Коутінью відзначився сам. Півзахисник отримав м'яч поблизу штрафного майданчика та без супротиву пробив у лівий кут воріт, зробивши рахунок 4:0.

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Філіппе Коутінью Філіппе Коутінью Баварія Баварія Німеччина Відеоновини
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