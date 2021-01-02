Хавбек был прооперирован в субботу утром, сообщает Mundo Deportivo.

Мессі фірмовим голом відзначив повернення до тренувань

Известный врач Жоан Монллау провел операцию на мениске правого колена Коутиньо. Медицинский штаб Барселоны тоже присутствовал во время процедуры и уже оценил сроки восстановления бразильца. Коутиньо ориентировочно пропустит 3 месяца. Он точно не сыграет против ПСЖ в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Потенциально полузащитник может выйти в четвертьфинале, если "блаугранас" пройдут французский гранд.

В нынешнем сезоне Филиппе Коутиньо провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи. Тем временем английский Ливерпуль рискует потерять большую сумму из-за травмы бразильского мастера.

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