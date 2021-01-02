Хавбек був прооперований у суботу вранці, повідомляє Mundo Deportivo.

Мессі фірмовим голом відзначив повернення до тренувань

Відомий лікар Жоан Монллау провів операцію на меніску правого коліна Коутінью. Медичний штаб Барселони теж був присутній під час процедури та вже оцінив терміни відновлення бразильця. Коутінью орієнтовно пропустить 3 місяці. Він точно не зіграє проти ПСЖ у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Потенційно півзахисник може вийти в чвертьфіналі, якщо "блаугранас" пройдуть французький гранд.

У нинішньому сезоні Філіппе Коутінью провів 14 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та віддав 2 результативні передачі. Тим часом англійський Ліверпуль ризикує втратити велику суму через травму бразильського майстра.

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