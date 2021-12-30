Бразилец травмировался и был вынужден покинуть поле на 66 минуте встречи. Его заменил Миралем Пьянич.

Барселона – Эйбар – 1:1 – видео голов и обзор матча

Первый вердикт врачей в раздевалке был неутешительным – повреждение мениска левого колена, сообщает AS. Барселона хочет дождаться МРТ, поэтому никаких официальных заявлений не делает. Если Коутиньо серьезно разорвал мениск, то придется делать операцию и пропускать не менее 4 месяца. Если же травма не такая серьезная, то можно обойтись консервативным лечением – 1,5-2 месяца отсутствия. Это ставит под сомнение участие Коутиньо в матчах 1/8 Лиги чемпионов против ПСЖ (16 февраля и 10 марта).

Напомним, бразилец в текущем сезоне провел 14 матчей, отличился 3 голами и 2 ассистами.

Барселона расписала сенсационную ничью с Эйбаром и потеряла шанс подняться в зону Лиги чемпионов