Бразилець травмувався і був змушений піти з поля на 66 хвилині зустрічі. Його замінив Міралем П'яніч.

Барселона – Ейбар – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Перший вердикт лікарів у роздягальні був невтішним – пошкодження меніска лівого коліна, повідомляє AS. Барселона хоче дочекатися МРТ, тому жодних офіційних заяв не робить. Якщо Коутінью серйозно розірвав меніск, то доведеться робити операцію і пропускати щонайменше 4 місяці. Якщо ж травма не така серйозна, то можна обійтися консервативним лікуванням – 1,5-2 місяці відсутності. Це ставить під сумнів участь Коутінью у матчах 1/8 Ліги чемпіонів проти ПСЖ (16 лютого і 10 березня).

Нагадаємо, бразилець у поточному сезоні провів 14 матчів, відзначився 3 голами та 2 асистами.

Барселона розписала сенсаційну нічию з Ейбаром і втратила шанс піднятись у зону Ліги чемпіонів