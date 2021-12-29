Барселона принимала Эйбар в рамках 16-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

В первой половине игры Барселона выглядела вяло, а Мартин Брейтвейт не сумел реализовать пенальти.

Месси вернулся в Барселону после аргентинских каникул и сразу отправился на Камп Ноу

После перерыва гости шокировали каталонцев, открыв счет во встрече. Подопечные Кумана проснулись, но запала им хватило лишь, чтобы сравнять счет, отличился Дембеле. Куман позволил отдохнуть Месси, аргентинец наблюдал за поединком с трибун.

После 16-ти туров Барса расположилась на 6-й строчке, Эйбар – 15-й.

Барселона расписала сенсационную ничью с Эйбаром и потеряла шанс подняться в зону Лиги чемпионов