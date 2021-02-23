Барселона еще долго не сможет рассчитывать на полузащитника Филиппе Коутиньо.

Реабилитация бразильца после частичного разрыва мениска затягивается, сообщает Mundo Deportivo.

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Коутинью был прооперирован 2 января и ожидалось, что его восстановление займет около 3 месяцев. Впрочем, отек на колене хавбека не исчезает, заставляя сомневаться в предварительных прогнозах. Есть риск, что Филиппе не будет готов даже ко второму поединку с Реалом в чемпионате, который запланирован на 10-11 апреля.

Добавим, что Коутинью провел 14 матчей в текущем сезоне, отличился 3 голами и 2 ассистами.

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