Коутиньо рискует не сыграть в Эль Класико – восстановление после травмы колена проходит хуже, чем ожидалось
Барселона еще долго не сможет рассчитывать на полузащитника Филиппе Коутиньо.
Реабилитация бразильца после частичного разрыва мениска затягивается, сообщает Mundo Deportivo.
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Коутинью был прооперирован 2 января и ожидалось, что его восстановление займет около 3 месяцев. Впрочем, отек на колене хавбека не исчезает, заставляя сомневаться в предварительных прогнозах. Есть риск, что Филиппе не будет готов даже ко второму поединку с Реалом в чемпионате, который запланирован на 10-11 апреля.
Добавим, что Коутинью провел 14 матчей в текущем сезоне, отличился 3 голами и 2 ассистами.
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