Коутінью ризикує не зіграти у Ель Класіко – відновлення після травми коліна складається гірше, ніж очікувалось
Барселона ще довго не зможе розраховувати на півзахисника Філіппе Коутінью.
Реабілітація бразильця після часткового розриву меніска затягується, повідомляє Mundo Deportivo.
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Коутінью був прооперований 2 січня і очікувалося, що його відновлення триватиме близько 3 місяців. Втім, набряк на коліні хавбека не зникає, змушуючи сумніватися у попередніх прогнозах. Є ризик, що Філіппе не буде готовий навіть до другого поєдинку з Реалом в чемпіонаті, який запланований на 10-11 квітня.
Додамо, що Коутінью провів 14 матчів у поточному сезоні, відзначився 3 голами та 2 асистами.
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