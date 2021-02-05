Юниор был прооперирован 2 недели назад, сообщает Mundo Deportivo.

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Колено Фати после первой операции восстанавливалось неудовлетворительными темпами, поэтому медики решили второй раз положить нападающего под нож. "Блаугранас" решили скрыть факт повторного хирургического вмешательства, поскольку и теперь правильное восстановление колена не гарантировано. Более того, Фати даже может быть прооперирован в третий раз.

Напомним, что талант каталонцев получил травму еще в ноябре, когда был заменен в перерыве матча против Бетиса из-за дискомфорта в колене. Обследование выявило у него разрыв внутреннего мениска левого колена. Тогда врачи прогнозировали, что Фати вернется на поле через 4 месяца.

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