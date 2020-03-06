toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ УПЛ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Коутиньо не нужен Барселоне – сумма отступных впечатляет

08:24 125 Читати українською
Коутиньо не нужен Барселоне – сумма отступных впечатляет
Филиппе Коутиньо и Лионель Месси / Фото TEAMtalk

В лагере Барсы рассчитывают выручить солидную компенсацию за своего хавбека Филлипе Коутиньо.

Коутиньо не входит в планы Кике Сетьена на следующий сезон, поэтому руководство клуба надеется, что Бавария выкупит бразильца, сообщает AS.

Коутиньо не хочет возвращаться в Барселону и надеется на благосклонность Баварии

27-летний полузащитник сейчас защищает цвета мюнхенцев на правах аренды и получает положительные отзывы от тренерского штаба немецкого гранда. Сумма отступных в контракте Филиппе составляет 120 млн евро, что настораживает Баварию.

В текущем сезоне Бундеслиги Коутиньо провел 21 матч, в которых отметился 8-ю голами и 6-ю ассистами.

Месси проиграл земляку, легенда УПЛ – 11-й, Роналду за пределами топ-30 – свежий рейтинг плеймейкеров

blog_ava
Гранада одолела Атлетик, однако вылетела из Кубка Испании – баски стали вторым финалистом турнира
00:03
121
Теги
Трансферы Баварии Трансферы Чемпионата Испании Филиппе Коутиньо Филиппе Коутиньо Бавария Бавария Барселона Барселона Испания Трансферы Трансферы Барселоны
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
37
мин
Падерборн
21:00
Кельн
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук