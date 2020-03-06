Коутиньо не нужен Барселоне – сумма отступных впечатляет

В лагере Барсы рассчитывают выручить солидную компенсацию за своего хавбека Филлипе Коутиньо.

Коутиньо не входит в планы Кике Сетьена на следующий сезон, поэтому руководство клуба надеется, что Бавария выкупит бразильца, сообщает AS.

Коутиньо не хочет возвращаться в Барселону и надеется на благосклонность Баварии

27-летний полузащитник сейчас защищает цвета мюнхенцев на правах аренды и получает положительные отзывы от тренерского штаба немецкого гранда. Сумма отступных в контракте Филиппе составляет 120 млн евро, что настораживает Баварию.

В текущем сезоне Бундеслиги Коутиньо провел 21 матч, в которых отметился 8-ю голами и 6-ю ассистами.

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